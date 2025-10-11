Lazio, parla Compagnoni: "Sarri non è integralista! Ora si sta adattando e..."

Al Festival dello Sport di Trento, il giornalista e telecronista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ai microfoni di TMW ha toccato vari temi legati all'inizio di stagione in Serie A. In particolare ha parlato del percorso della Lazio e delle difficoltà che ha avuto in queste prime partite con Sarri in panchina. Di seguito le sue parole: "La Lazio senza mercato sta facendo fatica, si sapeva, anche perché Sarri ha ereditato una squadra che giocava in modo diverso rispetto a quanto fa adesso. Il tecnico toscano si sta adeguando e ha capito che con questi giocatori il centrocampo a tre non lo può fare. Lui passa per un integralista ma non è vero: non è la prima volta che si adatta a ciò che ha a disposizione, era successo anche a Napoli".

