Italia, Mancini rivela: "Speravo di tornare come ct dopo Spalletti"

Dal palco del Teatro Sociale di Trento, durante il Festival dello Sport, Roberto Mancini è tornato a parlare del suo percorso con la Nazionale italiana e non solo. In particolare, dopo l'addio di Spalletti, aveva sperato di poter tornare in panchina come ct azzurro. La scelta, però, alla fine è ricaduta su Gattuso. Di seguito le sue parole: "La Nazionale era facile accettarla, è il sogno di ogni allenatore. Per me è stata l'esperienza più bella, importante, quella che ho sentito di più. Abbiamo fatto tutti insieme qualcosa di impensabile, ma con merito. Quando inizi a vincere sempre, subentra qualcosa di importante, ti senti imbattibile. Chiudemmo con un record a San Siro in Nations League con la Spagna con il rosso a Bonucci, altrimenti saremmo riusciti a continuare".

"Il mio addio? Con Gravina ci sono state delle incomprensioni in un momento in cui non c'erano neanche brutti risultati, stavamo inserendo dei giovani. Un po' di parole, incomprensioni, in quei momenti sarebbe stato meglio chiarirle, da parte mia in primis. Chiarire tutto e ripartire da zero. Poi si fanno scelte che possono essere anche sbagliate. Sinceramente speravo di tornare come ct dopo Spalletti, ma sapevo sarebbe stato quasi impossibile".

