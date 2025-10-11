Totti duro sui talenti italiani. Poi incorona un argentino: "L'unico che guardo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Al momento non ci sono talenti italiani". Sono durissime le parole utilizzate da Francesco Totti a margine di un evento organizzato da Betsson.Sport. Poi l'ex capitano della Roma, riporta Il Messaggero, ha incoronato Nico Paz del Como dopo un inizio di stagione entusiasmante, sulla falsariga dello scorso anno: "Lui è l'unico che sto guardando in questo momento, mi intriga moltissimo".

Totti s'è espresso anche sul campionato, e soprattutto sul primo posto della Roma: "Quest'anno ci sono più squadre che possono stare al livello del Napoli. È tutto più equilibrato rispetto allo scorso anno". L'ex numero 10 giallorosso ha concluso parlando dell'Italia e di Rino Gattuso, impegnata questa sera in Estonia: "Un augurio a Rino, ma soprattutto a tutta la Nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al Mondiale!".

