Ibrahimovic: "Io sono ancora Dio. Allegri? Il primo trofeo l'ha vinto grazie a me"

RASSEGNA STAMPA - Passano gli anni, ma Ibrahimovic è lo stesso di sempre. Le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ne sono la prova. Prima di parlare del Milan e altri temi caldi del campionato ha tenuto a sottolineare: "Ibra è ancora Dio". Poi, passando agli obiettivi col Milan ma questa volta in veste di dirigente, ha detto: "Se ero in campo avevo tutte le risposte, in tribuna soffro per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan".

Soffermandosi sul gruppo, l'ex rossonero ha aggiunto: "La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l’anno scorso, ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito però abbiamo imparato tanto. Adesso si può solo crescere. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare". Passando a Allegri e al suo nuovo percorso a Milano, ha specificato: "Il suo primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. In quel Milan erano tutti campioni. Lui era molto bravo a gestire, adesso è diverso. Ci sono meno ego da fuoriclasse, è una squadra molto disponibile". Infine, sulle rivali per la corsa scudetto ha chiosato: "A Milanello senti profumo di vittoria, dopo che sei stato lì non resti lo stesso. Non guardo gli altri, ma non per arroganza, perché se dipendo dagli altri vuol dire che non sono abbastanza forte. Devo diventare forte io e gli altri devono guardare me".

