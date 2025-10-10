Lazio, il reintegro di Dele-Bashiru è un rebus: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Primo obiettivo mettersi alle spalle l’infortunio rimediato nel derby contro la Roma, secondo obiettivo essere reinserito nella lista della Lazio, terzo obiettivo ottenere la convocazione dalla Nigeria per giocare la Coppa d’Africa. Il prossimo sarà un mese cruciale per la stagione di Delle-Bashiru che ha ben chiari in mente quali sono i suoi obiettivi.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport però il primo passo è quello del reintegro in rosa. Ma chi potrebbe fargli posto? Il nigeriano è stato escluso per fare spazio a Basic, causa emergenza squalifiche e infortuni a centrocampo, ma il croato non può essere depennato quindi non sarà lui a lasciargli il posto. Vecino sta per tornare dopo mesi lunghissimi e la Lazio ha solo un ultimo slot per un cambio in corsa fino a gennaio.

Insomma l’obiettivo è ritrovare la condizione e costringere Sarri a una scelta delicata.

