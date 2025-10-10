Lazio, Cancellieri sugli scudi: il prossimo obiettivo è la Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da esubero estivo a pedina fondamentale, tutto nel giro di tre mesi. Se c’è una cosa positiva del blocco estivo del mercato della Lazio, forse, è stata proprio la permanenza di Matteo Cancellieri tra le fila biancocelesti. In questa prima fase della stagione, molto difficile per Sarri, una delle luci che hanno brillato è sicuramente quella del classe 2002. Tre gol in sei gare e la fiducia di Sarri conquistata.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Cancellieri sarebbe dovuto essere l’alternativa a Iskasen ma i problemi fisici del danese gli hanno aperto le porte e, al momento, la sua titolarità non è in discussione.

Sarri ha sempre creduto nelle qualità del calciatore finito anche nel mirino dell’ex ct della Nazionale Mancini, che nel 2022 lo convocò e lo fece debuttare in azzurro nella sfida di Nations League contro la Germania.

La crescita e le prestazioni con la Lazio hanno riacceso quindi anche il sogno Nazionale e quanto fatto fino ad ora non è sfuggito al ct Gattuso che continua a tenerlo d’occhio in vista dei prossimi appuntamenti degli azzurri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.