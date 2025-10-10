Lazio, il presidente della nuova Commissione: "Mercato sbloccato? Vi spiego tutto"

Ai taccuini de Il Messaggero, Massimiliano Atelli, presidente della nuova Commissione per il controllo sui conti dei club professionistici di calcio e basket, ha parlato nello specifico del blocco del mercato della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato molto sull'organizzazione. Siamo subentrati ad altri nello svolgimento di un'attività in corso e rispetteremo tutte le scansioni temporali dei controlli, sia pure ravvicinate. Il legislatore ci ha attribuito anche poteri nuovi, dei quali Covisoc e Comtec non erano dotate".

"Il nostro obiettivo è lavorare affinché calcio e basket a livello professionistico possano essere sempre più sinonimo di corretta gestione e di capacità di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, contribuendo a garantire l’equa competizione nei rispettivi campionati. La Lazio? Una volta ricevuta ed esaminata la documentazione. Lo farà, in ogni caso, in tempi veloci. In coerenza con lo scadenzario previsto in questi casi: se la Lazio depositerà la documentazione entro il 30 novembre, la commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.