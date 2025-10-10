Vucinic, il debutto da CT dell'ex Roma è un vero tracollo: lo score è nettissimo!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il debutto di Mirko Vucinic sulla panchina del Montenegro si è trasformato in una notte da dimenticare. A Torshavn, nella sesta giornata del girone di qualificazioni al Mondiale 2026, la nazionale balcanica è stata travolta dalle Isole Faroe con un netto 4-0, risultato che segna la quarta sconfitta consecutiva. Con due sole partite ancora da disputare e un distacco di 7 punti dalla zona utile, il Montenegro è già matematicamente fuori dai giochi per la qualificazione, svanita ancora una volta dopo il sogno del debutto mondiale inseguito invano dal 2006.

La partita, caratterizzata dalla totale supremazia dei padroni di casa e dalle difficoltà degli uomini di Vucinic, ha visto tra i protagonisti in negativo Nikola Krstovic e il giovane bianconero VasilijeAdzic, incapaci di incidere. Chiamato a sostituire Robert Prosinecki dopo tre K.O. di fila, l’ex attaccante di Roma e Juventus sperava di invertire la rotta, ma la sua prima volta da commissario tecnico si è rivelata un tracollo.

