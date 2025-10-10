Lazio, Bonanni: "Sarri troppo pessimista, deve dare input postivi"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni ha espresso alcune considerazioni sulla Lazio alla luce delle parole del tecnico Maurizio Sarri nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.
"La Lazio non si è rinforzata, è uscita indebolita perché le altre hanno fatto mercato ma per me ha un buon organico. Per me Sarri dovrebbe fare qualcosa di più dal punto di vista comunicativo. Serve dare sempre input positivi per non deprimere ancor di più un’ambiente depresso che ce l’ha con la società. I giocatori devi stimolarli nella maniera giusta”.
