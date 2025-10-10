Calciomercato Lazio | Insigne, Sarri non molla l'idea: ecco perché
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne resta un desiderio di Sarri, nella speranza anche che il mercato della Lazio possa sbloccarsi. È un desiderio si, ma anche una necessità. Il suo pupillo ai tempi del Napoli, sottolinea il Corriere della Sera, sarebbe un riferimento in più in campo e non solo considerando il rapporto stretto che li lega. Il trentaquattrenne aiuterebbe a alzare il tasso tecnico della squadra. Prima di fare il suo nome, il tecnico chiedeva una mezzala in grado di garantire inserimenti e gol. Una cosa che manca ancora ai biancocelesti.
Per questo a Formello si sta pensando di spostare Zaccagni come mezzala, un compromesso per non costringere il club a comprare un giocatore. Insigne dunque, si potrebbe alternare a Pedro sulla sinistra se l’allenatore dovesse decidere di arretrare il capitano. L’ex Toronto consentirebbe con molta più facilità il cambio modulo. L’ex Juve spinge, la dirigenza riflette non convinta dal lungo periodo di inattività del professionista. L’alternativa però, è quella di dover cedere più giocatori per avere i fondi necessari per accontentare le richieste del mister.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.