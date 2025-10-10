Lazio | Danimarca, Isaksen esalta Hojlund: "È un attaccante davvero forte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria della Danimarca contro la Bielorussia, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato della prestazione di Rasmus Hojlund, autore di una doppietta nei sei gol realizzati dalla Nazionale di Riemer. Di seguito le sue parole nel post partita: “Hojlund è stato semplicemente fantastico. Ha riempito molto l'area di rigore e ha fatto tante altre cose positive oltre ai suoi gol. Ci ha aiutato molto nella fase di costruzione del gioco. È un attaccante davvero forte e spero che riesca a segnare anche contro la Grecia”.

