Lazio, Sarri elogia Cancellieri: "Lavora senza presunzione, può migliorare ancora"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol in sei gare hanno certificato la crescita di Matteo Cancellieri, senza dubbio una delle note più liete di questo inizio stagione molto difficile per la Lazio di Sarri. Dell'attaccante e della sua evoluzione ha parlato proprio il tecnico nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club.

"Cancellieri? Sta crescendo di suo, l’ho trovato diverso rispetto a due anni fa. È molto più maturo, convinto dei propri mezzi. Dà il suo meglio nell’accelerazione e nell’aggressione degli spazi, se lo costringiamo a palleggiare gli togliamo alcune qualità. Può migliorare molto negli impatti diretti quando entra in area, speriamo che la sua evoluzione sia positiva perché ha delle potenzialità. Ora è concentrato sul lavoro, non dà segnali di presunzione e questo credo sia fondamentale. Purtroppo, per come vedo io il calcio, noi abbiamo tanti giocatori istintivi, e questo ci fa fare fatica a diventare squadra. Io per istinto ho visto vincere poche partite in cinquant’anni. Se lo fa Maradona va bene, se lo fa un giocatore medio-buono va meno bene".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.