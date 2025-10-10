Lazio, Piscedda: "La squadra può reagire contro le big. Contro l'Atalanta..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio. L'ex difensore biancoceleste ha commentato il calendario che aspetta la squadra di Sarri, concentrandosi anche su alcuni singoli della rosa.

IL CALENDARIO DELLA LAZIO - "Il campionato è iniziato da poco, ancora non si possono tirare le somme, c’è la possibilità di rifarsi. La Lazio è partita male, magari la svolta può arrivare contro le big. Non sono negativo, cerco di vedere cosa si può fare. La posizione non rispecchia il valore della squadra. L’Atalanta è partita maluccio e ora si è ritrovata, la Juve non abbiamo capito di che pasta sia fatta”.

CANCELLIERI E ISAKSEN INSIEME - “Oggi le ali brave giocano a destra e a sinistra. Sono entrambi pi che sufficienti, hanno tecnica e forza e buona accelerazione. Possono giocare su entrambi i lati. Noslin? Preferisco Isaksen se sta bene. Noslin mi sembra che sia sempre fuori contesto quando gioca, bisognerebbe lavorarci più sulla testa che su altro. Ci si lavora di spunti”.

L'ATALANTA - “L’Atalanta non è quella di Gasperini, ha dei giocatori resistenti e che accettano l’uno contro uno per 90 minuti. Juric sta cercando la quadra e le caratteristiche sono le stesse della vecchia Atalanta. Quando vengono a prenderti alto devi cercare di mandarli a vuoto magari alzando il pallone con il consueto palla dietro, palla avanti che Inzaghi faceva benissimo”.

CENTROCAMPO A TRE - “Tre centrocampisti sono sempre meglio di due. Mancheranno Rovella e Dele-Bashiru, se torna Vecino può fare un centrocampo equilibrato a tre. Basic è più centrale, ha un bel lancio e a volte deve ribaltare la situazione. E’ un mono passo, ma non lento. Si potrebbe alternare con Cataldi come perno centrale in base alla situazione di gioco”.

