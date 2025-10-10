Lazio, Sarri su Vecino: "È un enigma, non l'ho mai visto. Devo valutarlo..."

È ancora out, Matias Vecino. Sono passati ormai due mesi dal suo primo problema fisico accusato a inizio agosto, prima dell'amichevole contro il Burnley. Ora Sarri spera di ritrovarlo in gruppo a Formello prima della gara contro l'Atalanta, così da averlo a disposizione al rientro dalla sosta. Ai microfoni ufficiali del club, il tecico della Lazio ha parlato proprio delle sue condizioni. Di seguito le sue parole a riguardo: "Vecino non ha mai giocato, non l'ho praticamente mai visto. È stato un enigma e lo dobbiamo valutare per Bergamo".

