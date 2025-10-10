Ex Lazio | Petkovic e il miracolo con l'Algeria: è già qualificata al Mondiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Uefa/Image Sport

L'Algeria giocherà il Mondiale 2026. Dopo il mancato approdo al torneo 2018 e 2022, la rappresentativa nord-africana ha strappato il pass per il torneo internazionale del prossimo anno battendo la Somalia per 3-0 e assicurandosi un posto tra le grandi, addirittura con 90 minuti d'anticipo.

Grande protagonista del match, riporta Goal.com, è stata la stessa assoluta della Nazionale, ovvero quel Mahrez uscito dai radar del calcio europeo dopo essersi trasferito in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al-Ahli, ma ancora al top in virtù della conquista della Champions asiatica a metà 2025.

Il goal e i due assist di Mahrez, decisivo nel servire Amoura per il vantaggio e per il tris, permettono all'Algeria di ritrovare la gioia del Mondiale sotto la guida di Vladimir Petkovic, che in Italia ha guidato la Lazio come tecnico in occasione della celeberrima vittoria contro la Roma nella finale di Coppa Italia datata 26 maggio 2013.

