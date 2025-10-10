Como, parla Douvikas: "Il mio gol preferito è quello contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Al canale YouTube della Lega Serie A, il centravanti del Como Tasos Douvikas ha parlato della sua stagione e dei gol segnati quest'anno. In particolare il suo preferito è quello realizzato contro la Lazio alla prima giornata di campionato. Di seguito le sue parole: "Como è bellissima, qui mi diverto un mondo. Io e la mia ragazza abbiamo girato tanto ma credo che Como sia il posto più bello d'Italia: ha molto in comune con le isole greche.Penso che la serie A sia il campionato più difficile. Ogni partita è una battaglia tattica a cui ti devi preparare al 100%. Il livello delle squadre è molto alto, ci sono tanti club in corsa per l'Europa e anche le squadre più forti faranno fatica a vincere lo scudetto. Il mio primo gol? Stavo aspettando che accadesse, ero pronto psicologicamente. Il mio preferito? Quello con la Lazio fatto quest'anno".

