Lazio, Sarri fa il punto sugli infortuni: chi recupera per l'Atalanta

Intervenuto ai canali ufficiali della società, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha fatto il punto sui tanti giocatori fermi a Formello per infortunio, soprattutto per la prossima gara contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Infortunati? Lazzari è rientrato la scorsa settimana, Marusic oggi ha dei controlli, Pellegrini vediamo come sta perché ha un problema al ginocchio, Rovella è un discorso lungo, Vecino è stato un enigma e lo dobbiamo valutare, Dele-Bashiru è ancora fuori, Isaksen ha avuto una malattia subdola che lascia senza forze per mesi, e agonisticamente deve ancora crescere ancora. Vediamo poi anche l'evoluzione di Zaccagni, è una situazione in divenire. A due giorni dalla partita capiremo con che modulo giocheremo".

