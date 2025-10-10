Lazio, Vecino è il più atteso. Ma se il rientro dovesse slittare, il club...

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Vecino in gruppo è il più atteso, nella giornata di ieri ha svolto solo solo una parte dell’allenamento col resto dei compagni. L’uruguaiano, ai box da due mesi per un problema muscolare, prosegue il suo lavoro a parte. Il suo rientro è stato posticipato perché, nonostante fosse guarito clinicamente, avvertiva ancora dolore. Si è giunti così a questa nuova pausa per le Nazionali e la speranza, riporta La Gazzetta dello Sport, è che possa tornare a disposizione dalla prossima settimana così da esserci per la sfida con l’Atalanta. Se però, il periodo di degenza dovesse prolungarsi ulteriormente, spiega il quotidiano, non è escluso che possa essere presa in considerazione l’idea di depennarlo dalla lista del campionato per reintegrare Dele-Bashiru.

