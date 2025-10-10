Calciomercato Lazio | Quattro nomi sul mercato: la situazione in vista di gennaio

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Presto la Lazio scoprirà il da farsi, se otterrà lo sblocco del mercato o se potrà muoversi solo vendendo. Compri a poco, vendi di più, se ti dice bene. È, sintetizzando, la formula d’emergenza a cui il presidente Lotito pensa per risollevare il club e tornare a fare acquisti. Con il rosso a 17,1 milioni, l’indebitamento finanziario netto a 66,3 milioni e la necessità di non sforare il 70% di soglia spese-ricavi al 30 settembre 2026, la modalità vendo e compro - spiega il Corriere dello Sport - sarebbe la meno impattante. Perdere alcuni dei migliori a gennaio sarebbe disastroso, a meno che non venga acquistati giocatori più forti.

Quattro sono i sacrificabili. Mandas, chiuso da Provedel. I suoi agenti, ricorda il quotidiano, avevano registrato il sondaggio del Wolverhampton disposto a pagare 20 milioni. Nel caso, sarebbe una plusvalenza record. Noslin ha confermato i contatti con PSV Eindhoven e Ajax, i suoi 16 milioni pesano sul bilancio. Isaksen, prima della mononucleosi, aveva mercato sia in Olanda sia in Scozia. La Lazio lo ha pagato 12 milioni più 4 di bonus. Tavares, un anno fa, era il più desiderato ma oggi vale 5 milioni. La società sperava di ricevere offerte e quella dell’Al-Hilal non è mai stata confermata.

La realtà dei fatti è che, considerando la situazione attuale, la Lazio non può ritenere nessuno incedibile. Se arrivassero offerte per Castellanos, verrebbero considerate. In più, ci sono i casi dei giocatori in scadenza nel 2027, Gila è in cima alla lista. La trattativa per il rinnovo è fallita, ma il club non può permettersi di perderlo a zero. Anche Cancellieri è in scadenza, ma è appena esploso e la società ha la possibilità di blindarlo.

