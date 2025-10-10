Lazio | Provedel-Mandas, si riaccende la sfida: ma Sarri non ha dubbi...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Da Torino a Torino, sei mesi dopo si riaccende la questione Provedel. Nella passata stagione la sfida contro i granata, terminata 1-1, e quel gol di Gineitis sotto le gambe aveva convinto Baroni allo switch: fuori lui dentro Mandas per tutte le ultime dieci gare di campionato.

Il ritorno di Sarri in panchina ha invece invertito di nuovo le gerarchie: per il tecnico è Provedel il titolare e, fino ad ora, i numeri gli hanno dato ragione. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Provedel con 25 interventi è il portiere con più parate in campionato davanti a Muric del Sassuolo e a Carnesecchi dell’Atalanta. Non solo, secondo il dato dei “gol dubiti attesi” avrebbe dovuto incassare 3 reti in più delle 7 totali che si contano al passivo.

Se è vero che sulla prima rete di Simeone non è stato impeccabile è anche vero che l’errore va diviso con la retroguardia della Lazio che ha occupato l’area piccola in modo prevedibile.

Il rebus Mandas però rimane: anche la società vorrebbe che il greco venisse valorizzato per provare a gennaio a monetizzare il più possibile su di lui per finanziare il mercato. Del resto quella di Mandas sarebbe una plusvalenza importante se si considera che il classe 2001 è stato prelevato dall’Ofi Creta nel 2023 per poco meno di un milione e ora potrebbe valerne circa 20. Per Sarri il dualismo in porta è da escludere e, al momento, per lui non ci sono dubbi su chi sia il titolare.

