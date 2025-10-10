Italia, prima l'Estonia e poi Israele: il programma degli azzurri
RASSEGNA STAMPA - L'Italia si prepara al doppio appuntamento contro Estonia e Israele, gare cruciali per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport questa mattina alle ore 10.00 gli azzurri si alleneranno agli ordini di Gattuso a Coverciano e, subito dopo il pranzo, l'Italia partirà alla volta dell'Estonia con la conferenza stampa del ct fissata per le 18.15 italiane.
Dall'Estonia, poi, l'Italia volerà direttamente a Trieste nella notte tra sabato e domenica per poi scendere in campo nella gara contro Israele in programma martedì alle 20.45. a Udine.
