Lazio, Patric rodaggio finito: è pronto al rilancio dopo la sosta

RASSEGNA STAMPA - Sei minuti in campo col Genoa, una comparsa che però è stata il punto di svolta per Patric. Lo spagnolo ha rimesso piede in campo dopo tanti mesi passati ai box per infortuni, quello al Marassi è stato un segnale di ritorno. Il difensore, si legge sul Corriere dello Sport, può tornare a essere parte del gruppo e per Sarri rappresenta un recupero importante. Dal suo arrivo, nel 2015, a oggi, il biancoceleste ha vissuto diversi cambiamenti adattandosi sempre alle esigenze del momento tanto che nessun tecnico vi ha mai rinunciato.

L’infortunio sembrava potesse segnare una linea di confine alla sua carriera, ma lo spagnolo ha saputo reagire. Quei pochissimi minuti contro i rossoblù sono stati per lui un piccolo riscatto, ma più di tutto un passo verso il ritorno definitivo nelle rotazioni difensive. È il jolly tattico ideale per ogni tecnico, col toscano poi ha trovato la sua dimensione. I numeri sono tutti dalla sua parte, testimoniano continuità e senso di appartenenza. 299 presenze ufficiali, è il terzo tra i giocatori attualmente in rosa: davanti ha Cataldi e Marusic. È tra quelli che ha disputato più stagioni consecutive con la stessa maglia in Serie A, dietro a Berardi fermo a 11 (solo nel massimo campionato).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE