Gasperini: "C**o? Serve sempre. La Roma non è da Champions ma..."

RASSEGNA STAMPA - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere dello Sport in cui, tra i vari temi, ha risposto anche a chi dice che la sua Roma, in questo inizio stagione, è stata molto fortunata: “C**o? Quello non fa male, è una bella dote. Devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie sì. Però è una cosa abbastanza comune”.

Poi ha proseguito: “La Roma è da Champions? No non lo è ma questo aumenta il merito di ragazzi”.

