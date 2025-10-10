FORMELLO - Lazio, Sarri senza nazionali: Vecino part-time

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Altra seduta d'attesa. La settimana di sosta spinge Sarri a gestire totalmente le condizioni dei calciatori acciaccati. Quelli affaticati e quelli con possibilità di rientro in vista della trasferta di Bergamo. La rosa domani effettuerà una doppia sgambata, poi il programma prevederà una seduta sabato mattina prima del weekend libero. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio, quando scatterà la vera preparazione alla sfida con l'Atalanta.

A Formello si lavora senza i 4 nazionali, sono Mandas, Hysaj, Tavares e Isaksen. Dia è rimasto alla base per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia, ormai lo tormenta da quasi un anno, proverà a recuperare in tempo per la ripartenza del campionato. Stesso discorso Marusic e Pellegrini, rispettivamente fuori per una lesione muscolare e un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. Il loro rientro non è scontato e le riflessioni coinvolgono anche il successivo big match con la Juventus.

Vecino è il più atteso, dalla settimana prossima proverà a riaggregarsi completamente. Oggi l'uruguaiano ha svolto soltanto una parte dell'allenamento in gruppo, l'attenzione sarà massima per altri 3-4 giorni. È fuori da inizio agosto, sono passati due mesi dal problema muscolare rimediato prima dell'amichevole con il Burnley. La lista dei calciatori ai box è completata da Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru.

Pubblicato il 9/10