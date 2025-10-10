WOMEN | Goldoni: "L'Europeo, la Lazio e il calcio maschile: vi dico tutto"

Eleonora Goldoni si è raccontata al podcast "DoppioPasso", partendo dagli inizi della sua carriera fino a oggi, passando per l'Europeo e il suo momento alla Lazio. Le sue parole: “Ho avuto qualche impedimento di percorso di ritorno dall’Europeo, ma sta andando bene. L’Europeo è stata un’esperienza bellissima, percorso estremamente positivo che ci ha lasciato con ulteriore fame e entusiasmo indescrivibili per quelle che saranno le prossime esperienze con la Nazionale. Mi sono unita a questa squadra quest’anno, è stata la mia prima convocazione con questa compagine. Da subito ho percepito un gruppo sano, giocatrici che prima di tutto sono amiche. Supporto costante e voglia di fare ben. Mi sono sentita accolta dal primo minuto e così è stato per tutto il percorso. Il mister ci ha lasciato tranquille, consentendoci di esprimere il massimo”.

CALCIO PROFESSIONISTICO - "Finalmente perché la ragazza conduceva la stessa vita del collega maschio ma era ancora considerata dilettante. Quindi, zero tutele, rimborso spese se andava bene. La grande lotta l’hanno fatta le ragazze prima di me, dobbiamo esserne estremamente grate. Le mie compagne di squadra a Ferrara lavoravano tutto il giorno, staccavano e venivano ad allenarsi. Non si può paragonare il modo di giocare di un calciatore a quello di una calciatrice. Sono percorsi diversi, esperienze e vissuti differenti. Gestioni differenti. Mondi che si accomunano per la passione nei confronti dello sport, ma è come se fossero sport diversi. Tutti i commenti che arrivano derivano da comparazioni col calcio maschile, siamo abituate”.

LAZIO - “Ci alleniamo 6 giorni su 7, quello dopo la partita tendenzialmente è libero. Se la settimana è lunga. Se invece, è corta quando giochi la settimana prima la domenica e quella dopo il sabato, il giorno libero non c’è. Alle 8:30 la mattina al campo, inizi con attivazione e poi ti fai mezz’ora di video analisi sempre. Poi inizi con l’allenamento sul campo. Al pomeriggio ci sono ragazze che decidono di avere una programmazione e sono seguite individualmente da professionisti della società o esterni. Da quando sono qui ho sempre visto un club organizzato. Ho deciso di abbracciare questo progetto quando era in Serie B, facendo un passo indietro per farne poi tanti in avanti”.

INTER - “La fede calcistica non l’ho persa, ma il tempo che riesco a dedicargli vedendo partite è molto difficile. Seguo sia la femminile sia maschile”.

CAMPIONATO - “Nuovo format? È andata e ritorno come è giusto che sia, te la giochi fino alla fine. È stata aggiunta questa Women’s Cup per fare più partite, un’ulteriore coppa che abbiamo disputato anche bene”.

