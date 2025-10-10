Stipendi Lazio, ecco i calciatori più "ricchi": l'elenco completo

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La Lazio ha vissuto un'estate con il mercato bloccato in entrata, ma questo non si è comunque riflesso più di tanto sul valore del monte ingaggi biancoceleste, che rimane come già da tempi recenti il 6° più elevato tra quelli di Serie A. Sono in due a guardare tutti gli altri dall'alto dei loro quasi 6 milioni di euro lordi all'anno (e 3 netti) di stipendio. Sono il capitano Zaccagni e il leader del reparto arretrato Romagnoli. Completa il podio Hysaj, che gode di nuova luce da quando è tornato in panchina il suo 'mentore' Sarri, davanti a Tavares e a Gigot. Sono invece nella metà bassa due protagonisti del calibro di Guendouzi e Gila.

MONTE INGAGGI LAZIO 2025/26 (77,3 milioni di euro lordi, 45,6 netti)

Mattia Zaccagni - 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)

Alessio Romagnoli - 5,6 lordi (3 netti)

Elseid Hysaj - 5,2 lordi (2,8 netti)

Nuno Tavares - 4,1 lordi (2,2 netti)

Samuel Gigot - 4,1 lordi (2,2 netti)

Ivan Provedel - 3,7 lordi (2 netti)

Nicolò Rovella - 3,7 lordi (2 netti)

Matias Vecino - 3,7 lordi (2 netti)

Adam Marusic - 3,3 lordi (1,8 netti)

Manuel Lazzari - 3,2 lordi (1,7 netti)

Pedro - 2,8 lordi (2,2 netti)

Danilo Cataldi - 2,8 lordi (1,5 netti)

Boulaye Dia - 2,6 lordi (2 netti)

Luca Pellegrini - 2,4 lordi (1,3 netti)

Fisayo Dele-Bashiru - 2,4 lordi (1,3 netti)

Tijjani Noslin - 2,4 lordi (1,3 netti)

Valentin Castellanos - 2,3 lordi (1,8 netti)

Patric - 2,2 lordi (1,2 netti)

Mohamed Fares - 2,2 lordi (1,2 netti)

Toma Basic - 2,1 lordi (1,6 netti)

Gustav Isaksen - 1,9 lordi (1,5 netti)

Matteo Guendouzi - 1,7 lordi (1,3 netti)

Reda Belahyane - 1,7 lordi (0,9 netti)

Matteo Cancellieri - 1,5 lordi (0,8 netti)

Mario Gila - 1,3 lordi (1 netto)

Christos Mandas - 1 lordo (0,8 netti)

Oliver Provstgaard - 0,9 lordi (0,5 netti)

Dimitrije Kamenovic - 0,4 lordi (0,3 netti)

Sana Fernandes - 0,4 lordi (0,2 netti)

Cristo Munoz - 0,2 lordi (0,1 netti)

Alessio Furlanetto - 0,1 lordi (0,1 netti)

Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com

