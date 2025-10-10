Lazio, Lotito sul Flaminio: "Sta procedendo, ho già parlato con Gualtieri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito era presente alla 32esima assemblea generale dell'ECA, ora diventata EFC (European Football Clubs) . A margine dell'evento, rispondendo alle domande dei giornalisti presente, il patron biancoceleste ha parlato dello Stadio Flaminio. Di seguito le sue parole: "Se ho parlato con Gualtieri del Flaminio? A che serve se lo dico a lei? Lo stadio sta procedendo, stia tranquillo. Io parlo nelle sedi istituzionali. Quella di oggi non era un’occasione, io sono un Senatore della Repubblica e posso accedere quando voglio a parlare con il Sindaco. Qui oggi sono in veste di presidente della Lazio, ma in Comune posso accedere anche come Senatore. Se ne parlerò con Gualtieri? Già ne ho parlato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 9/10