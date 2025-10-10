Formula 1 | Ferrari, clamoroso: Vasseur addio e Horner a Maranello
10.10.2025 15:18 di Giovanni Parterioli
© foto di F1-News.eu
La Ferrari deve cambiare? E' la domanda di molti. Quando non si vince da 18 anni i dubbi ti assalgono e nell'ambito delle f1 news è difficile capire quale direzione prendere. Le voci del paddock sul mercato però si stanno accumulando nelle ultime ore tutte in una direzione dopo la maxi-riunione ieri a Maranello in cui erano presenti Elkann e Vigna. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> HORNER ALLA FERRARI <<<