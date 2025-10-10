Lazio, Sarri: "Noslin? Giocatore difficile per un allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti i temi toccati da mister Sarri nell'intervista che il tecnico ha concesso ai canali ufficiali del club durante questa sosta per le nazionali. In particolare, il mister, si è soffermato anche su alcuni giudizi individuali e ha così parlato di Noslin.

"Noslin? È un giocatore difficile per un allenatore, è complicato collocarlo in un contesto. Ha la gamba da esterno ma non lo è propriamente; potrebbe essere un trequartista ma non ha la giusta qualità; può essere un centravanti ma non lo è fino in fondo. È un giocatore che in certe situazioni può darci una mano, che ha comunque numeri e qualità. L’interpretazione difensiva contro il Torino non mi è piaciuta, sembravamo una squadra con quattro attaccanti, un 4-2-4. Ci serve più equilibrio nel modulo", queste le sue parole.

