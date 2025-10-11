Atalanta, Juric guarda la Lazio e sorride: recupererà quattro titolari

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta di Ivan Juric sta prendendo pian piano forma. I prossimi avversari della Lazio sono ripartite dall'identità 'gasperiniana' ma aggiungendo qualcosa del tecnico croato, allievo di Gasperini dai tempi di Genova. Nelle ultime uscite la creatura di Juric sta facendo dei passi avanti, anche per merito dell'attitudine al lavoro di una squadra che negli ultimi anni si è stabilizzata a un livello mai neanche immaginabile poco più di un decennio fa.

I RECUPERI DELL'ATALANTA - Ora la Dea ambisce con costanza alla Champions League e per raggiungere quest'obiettivo dovrà tornare a far punti per evitare di perdere troppa strada dalle inseguitrici. In tal senso, in vista della sfida del New Balance Stadium a Bergamo, l'Atalanta di Juric potrà vantare quattro recuperi importanti durante la sosta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, a disposizione del tecnico torneranno: Scalvini e Kossounou in difesa, ma anche Zalewski e De Ketelaere.

