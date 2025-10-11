Lazio, Insegno scatenato su Lotito: "Se non riesci a farci sognare: lascia!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Pino Insegno ha commentato la gestione di Claudio Lotito. Tra gli appelli fatti dal celebre doppiatore e presentatore di fede biancoceleste quello di far tornare i tifosi a sognare:

"Io vorrei ritrovare la speranza. Il calcio è un sogno nostro e la gente si sta allontanando. Non so quanti laziali nasceranno nei prossimi anni. Sinceamente non riesco a capire cosa potermi aurugare per sperare che possa accadere qualcosa. Non so se sperare il peggio per vedere qualcosa di bello. Vedo troppa depressione tecnica. Non riesco a sopportare il fatto che non ci venga permesso di sognare. Abbiamo un popolo pazzesco, che pulsa, che non è paragonabile per nessuno. Ancora risponde al cellulare e si fa prendere per il culo. Se non riesci a far sognare molla, lasciala stare la Lazio: puoi essere anche il numero uno degli amministratori delegati, ma non sei un gestore di sogni e qui devi fare gestire i sogni. Quanto meno sii onesto. Non puoi prendere i giocatori? Non vuoi? Dillo. Non per me, ma per i miei figli".

