Genoa, Vieira torna sulla Lazio: "Ogni tanto una partita si può sbagliare..."

Presente al Festival dello Sport di Trento, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A, tornando anche sulla sconfitta contro la Lazio a Marassi per 0-3. Di seguito le sue parole: "Ogni tanto una partita si può sbagliare, nell'aspetto tattico abbiamo perso un po' della nostra struttura. Con la qualità che ha la Lazio per le nostre mancanze ci hanno messo in difficoltà. C'è stato un momento in cui potevano fare un gol che poteva cambiare la partita, ma non abbiamo sfruttato quel momento. Il messaggio che ci ha lasciato quella partita è che l'equilibrio di squadra è importante, si è visto nella sfida successiva contro il Napoli".

