Lazio, Sarri torna al 4-3-3? Ma c'è un problema da risolvere...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve segnare. Sembra strano sottolinearlo al termine di due partite in cui dall'attacco di Maurizio Sarri sono arrivati 6 gol, eppure davanti i limiti restano. Il 4-4-2, o 4-2-4 come lo chiama lo stesso Sarri, ha causato qualche problema nell'equilibrio contro il Torino. La Lazio sembrava quella di Baroni, molto sbilanciata in avanti e con tanti, troppi, spazi nella propria metà campo. Spazi che il Toro, questo sì davvero di Baroni, ha saputo sfruttare segnando prima su una distrazione del reparto offensivo, poi sula leggerezza di Hysaj e sull'uscita sbagliata di Gila e infine approfittando dei problemi della Lazio da calcio piazzato. Davanti, invece, è stata molto cinica riuscendo a capitalizzare le occasioni che si è creata, anche grazie alle ottime accelerazioni di un Matteo Cancellieri scatenato e in stato di grazia.

TRE A CENTROCAMPO - A partire dalla sfida contro l'Atalanta al New Balance Stadium di Bergamo, però, la Lazio dovrebbe tornare con l'assetto a tre a centrocampo con il rientro di Matteo Guendouzi. Un assetto decisamente più congeniale alle caratteristiche del 'Sarrismo' e a tutte quelle squadre che basano la propria identità sul palleggio. Una scelta chiara da parte del Comandante che, però, in questi giorni dovrà sopperire al problema offensivo, come evidenziato anche dal Messaggero.

IL DATO SULL'ATTACCO - Se, infatti, già nelle ultime due uscite la Lazio è stata pericolosa soprattutto in ripartenza e meno costruendo dal basso, quando ha giocato con una sola punta davanti ha faticato duramente a creare occasioni da gol. Basti pensare che negli impegni affrontati con il solo Castellanos o il solo Dia lì davanti la Lazio è riuscita a calciare più volte in porta solo di Lecce e Cremonese. Un dato che deve far riflettere Sarri sulla scelta del prossimo modulo, esaminando l'equilibrio difensivo, ma anche i limiti offensivi della squadra.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.