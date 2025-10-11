Estonia - Italia, le probabili formazioni: torna Spinazzola, Raspadori sulla fascia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte il percorso dell'Italia verso il Mondiale 2026. Gli azzurri di Gattuso si preparano a sfidare l'Estonia, in programma sabato 11 ottobre alle 20:45. Il ct riflette sulle scelte e soprattutto sul modulo: l'opzione più probabile pare essere il 4-4-2. Di fronte a Donnarumma vanno verso la titolarità Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. A centrocampo, invece, spazio a Tonali e Barella al centro e a Spinazzola e Raspadori, in un ruolo praticamente inedito, sulle fasce. In attacco si va verso l'utilizzo delle due punte: Kean e Retegui.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Henn.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Raspadori; Kean, Retegui. All.: Gattuso.

