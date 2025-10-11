Lazio, Dezotti ricorda il passato in biancoceleste: "Io, Sosa e Gutierrez..."

RASSEGNA STAMPA - Gustavo Dezotti è ricordato a Roma per aver indossato la maglia della Lazio nella stagione 1988/1989. Attaccante argentino si trasferì in biancoceleste dopo esser diventato campione in patria con la maglia dei Newell's Old Boys. Non è nella Capitale, però, che Dezotti ha fatto vedere il meglio di sé. La sua esperienza alla Cremonese lo ha reso uno dei migliori attaccanti del momento, al punto da guadagnarsi anche la convocazione con l'Argentina per il Mondiale del 1990, perso solo in finale. Intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Dezotti ha ricordato il suo passato in Italia, partendo proprio dalla Lazo.

"Ho avuto la fortuna di arrivare in Italia, alla Lazio di Ruben Sosa e Tano Gutierrez, tuttora un fratello,e poi alla Cremo, dove sono stato benissimo sia a livello umano, che professionale. Sono anche orgoglioso di aver disputato tre Mondiali: in Messico con la nazionale giovanile, Italia '90, infine in Qatar, dove ero collaboratore tecnico del c.t. del Messico, Martino".

