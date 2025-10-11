RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, al Fersini arriva il bis! Simonetti e Goldoni battono il Genoa
Serie A Women Athora | 2ª giornata
Sabato 11 ottobre 2025, ore 12:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - GENOA 2-1: 9' Simonetti (L), 65' Goldoni (L), 84' Vigilucci (G)
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi (67'Ashworth-Clifford), Castiello (46' Goldoni), Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti (35' Martin); Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancini, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman (73' Giles), Acuti; Cinotti (82' Bargi), Hilaj, Cuschieri (58' Giacobbo); Monterubbiano (73' Massa), Sondergaard, Bahr (58' Curraj). A disp.: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Ferrara, Mele, Lucafo. All.: Sebastian De La Fuente
Arbitro: Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Ceci - Scarpati; IV Ufficiale: Pascuccio; Operatore FVS: Pasqualetto.
Ammonite: 44' Castiello (L), 93' Hilaj (G)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+3' Ammonita Hilaj per un fallo su Martin.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: sono 5' di recupero.
90' Traversone sul secondo palo di Vigilucci, ma non ci possono arrivare le compagne. La conclusione si spegne sul fondo.
84' Gol del Genoa! Lampo di Vigilucci che riapre la sfida.
82' Cambio per il Genoa: fuori Cinotti, dentro Bargi.
77' Traversone di Massa, su calcio d'angolo. C'è la parata di Durante.
73' Sostituzione Genoa: escono Lipman e Monterubbiano, entrano Giles e Massa.
69' Occasione per la Lazio! Ancora Piemonte, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfiora il terzo gol di testa.
67' Sostituzione Lazio: esce Monnecchi, entra Ashworth-Clifford.
65' GOOOOOOOOOOOL! Goldoni, servita da Le Bihan, firma di testa il raddoppio per la Lazio.
62' Lazio vicina al raddoppio! Cross sul secondo palo di Monnecchi, di nuovo per Piemonte che però colpisce il legno.
58' Sostituzione Genoa: entrano Giacobbo e Curraj, escono Cuschieri e Bahr.
50' Brivido per la Lazio. L'errore di Benoit e D'Auria, spalanca la porta a Monterubbiano. Mesjasz prova a contenere l'avversaria che tenta la girata chiamando in causa Durante.
46' Prima occasione per la Lazio, dopo 12 secondi dalla ripresa Monnecchi calcia sul primo palo. C'è la parata di Forcinella.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Cambio per la Lazio: fuori Castiello, dentro Goldoni.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+3' Calcio di punizione per il Genoa. Cuschieri al punto di battuta, punta il secondo palo. È facile per Durante intervenire.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 3' di recupero.
44' Ammonita Castiello, intervento duro del capitano biancoceleste su Hilaj.
41' Mancino di Oliviero sul primo palo che però non spiazza Forcinella.
39' Ripartenza del Genoa che conquista un calcio d'angolo.
35' Cambio forzato per la Lazio. Simonetti alza bandiera bianca, al suo posto entra Martin.
33' Finisce a terra Simonetti, si è accasciata al suolo toccandosi la coscia sinistra. Grassadonia prepara il cambio. Intanto riprende il match, Lazio momentanemente in 10.
26' Simonetti, palla dentro per Piemonte. Lipman le sbarra la strada. Continua a spingere la squadra di casa.
24' Le Bihan dalla bandierina, cerca il primo palo. Sulla respinta il cross della francese per Piemonte che ci mette la testa, ma non centra la porta.
20' Occasione per la Lazio! Traversone sul secondo palo di Oliviero, non ci arriva Castiello e la palla scivola sull'altro lato. Arriva il cross di Monnecchi che però non centra la porta.
18' Primo giro dalla bandierina per il Genoa. Cuschieri sul punto di battuta, palla morbida che finisce direttamente sul fondo.
16' Primo squillo del Genoa! progressione di Cinotti e poi l'assist per Sondergaard, la conclusione si spegne sul fondo.
14' Cross di Monnecchi a cercare, in area, Le Bihan anticipata però dall'avversaria. Insiste la Lazio.
12' Cinotti la mette di prima di in area di rigore, facile l'uscita per Durante.
9' GOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio sblocca il match con Simonetti, è il suo primo gol in campionato. Tutto nasce dalla giocata di Le Bihan, perfetta l'intesa con Piemonte che poi serve la compagna per il gol.
7' Piemonte, l'imbucata per Oliviero ma c'è l'anticipo della difesa del Genoa.
5' Giocata in verticale di Le Bihan per Piemonte, ma c'è la chiusura di Lipman.
3' Oliviero vince l'uno contro uno con l'avversaria, poi mette un cross in area. C'è l'uscita di Forcinella che fa sua la sfera senza problemi.
3' Primi minuti di intensità al Fersini, col Genoa che prova a fare la partita.
2' Palla in profondità del Genoa, ottima lettura di D'Auria che ha protetto il pallone. Poi l'uscita di Durante.
1' Il primo pallone è della squadra ospite.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Genoa, valida per la seconda giornata di Serie A Femminile. Dopo l'esordio vincente a Como, le biancocelesti proveranno a fare il bis anche in casa. Appuntamento col calcio d'inizio alle 12:30.
