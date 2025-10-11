WOMEN | Lazio, Castiello: "Le Bihan è una fuoriclasse. Juve? Siamo pronte!"

Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al triplice fischio del match contro il Genoa. Queste le sensazioni dopo la vittoria, la seconda di fila della stagione, in casa: "Sto bene, dopo che si vince si sta sempre bene. Queste partite sono le più difficili, se non approcci bene diventano complicate. Siamo state brave a sbloccarla e a trovare il secondo gol, ne ero sicura. Bravo il Genoa a riaprirla ma io ero sicura della mia squadra. Ogni gara va giocata, non c’è il risultato scritto. Vanno giocati i 90’”.

“Quanta sicurezza ci dà l’attacco con Piemonte e Le Bihan? Martina se sta in partita te ne fa gran parte, Le Bihan è una fuoriclasse. È una fortuna averla qui, diciamo che palla a loro stai sicuro. Siamo sei centrocampiste, togliendo gli infortuni, con caratteristiche diverse. Ognuna fa il suo in campo. Juve? Siamo pronte. Era fondamentale fare i tre punti in casa perché era la prima e perché ora ci sarà la Juve".

