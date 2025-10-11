Serie A, quali sono i giocatori più pagati? La lista squadra per squadra
Quali sono i giocatori più pagati della Serie A per ogni squadra del campionato? Da Vlahovic a Zaccagni e Romagnoli, passando per Lautaro Martinez: ecco gli stipendi più alti per ogni club.
Atalanta: Gianluca Scamacca con 5,9 milioni di euro lordi l'anno (3,2 netti)
Bologna: Riccardo Orsolini e Ciro Immobile con 3,7 milioni di euro lordi l'anno (2 netti)
Cagliari: Andrea Belotti con 2,8 milioni di euro lordi l'anno (1,5 netti);
Como: Alvaro Morata con 8,3 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
Cremonese: Antonio Sanabria con 3 milioni di euro lordi l'anno (1,6 netti)
Fiorentina: Moise Kean con 5,8 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
Genoa: Vitinha con 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)
Hellas Verona: Ali Elmusrati con 2,3 milioni di euro lordi l'anno (1,3 netti)
Inter: Lautaro Martinez con 16,7 milioni di euro lordi l'anno (9 netti);
Juventus: Dusan Vlahovic con 22,2 milioni di euro lordi l'anno (12 netti)
Lazio: Mattia Zaccagni e Alessio Romagnoli con 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Lecce: Francesco Camarda con 1,5 milioni di euro lordi l'anno (0,8 netti)
Napoli: Kevin de Bruyne con 11,1 milioni di euro lordi l'anno (6 netti)
Parma: Hernani con 2,8 milioni di euro lordi l'anno (1,5 netti)
Pisa: Calvin Stengs con 2,3 milioni di euro lordi l'anno (1,3 netti)
Roma: Paulo Dybala con 13 milioni di euro lordi l'anno (7 netti)
Sassuolo: Domenico Berardi con 5,6 milioni di euro lordi l'anno (3 netti)
Torino: Duvan Zapata con 5 milioni di euro lordi l'anno (2,7 netti)
Udinese: Nicolò Zaniolo con 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)
