Italia, Sacchi duro e senza appello: "Non si può mancare il Mondiale, altrimenti..."

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi è fiducioso in vista del cammino dell'Italia verso il il Mondiale del 2026. L'ex allenatore del Milan e commissario tecnico dell'Italia ha espresso, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, i propri pensieri in vista della sfida di questa sera che metterà l'Italia davanti l'Estonia a Tallin. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO DI SACCHI - "Ho buone sensazioni perché mi fido di Gattuso, della sua serietà e della sua capacità di trasmettere entusiasmo a tutto il gruppo. A me non interessa come ci arriviamo, al Mondiale. Mi interessa arrivarci. Perché non parteciparvi per la terza volta consecutiva sarebbe una botta tremenda per tutto il movimento. La Nazionale è la punta dell’iceberg. Se funzionano gli azzurri, tutti ne trarranno giovamento a cominciare dai club che non sempre hanno dimostrato un grande interesse per la Nazionale".

