WOMEN | Lazio, Goldoni: "Contenta per il gol. Juve? Possiamo batterla"

Al termine dell'incontro, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato una delle protagoniste della vittoria della Lazio Women col Genoa: Eleonora Goldoni. La centrocampista biancoceleste è tornata in campo dopo un infortunio, ha realizzato il gol del 2-1 e non poteva desiderare ritorno migliore. Le sue parole: "Una grande gioia perché questa squadra continua a dimostrare, dimostriamo a noi stesse che valiamo. È la seconda vittoria in campionato, sono molto contenta. Limiti da colmare? Cercare sempre di limare le nostre lacune e limiti, come dice il mister non siamo fatte per le cose ordinarie ma straordinarie. Abbiamo sofferto, ma l’abbiamo portata a casa”.

“Sostituzione? Cambiare 2/3 per il centrocampo non è facile, ma abbiamo imparato ad adattarci e così è stato. Ci sono stati minuti di difficoltà, ma la vittoria è la dimostrazione che possiamo farcela”.

“Il gol subito? È un’opportunità per noi perché ci insegna a mantenere l’asticella sempre alta e tutte le squadre sono ostiche. Non c’è gara scontata, partita materasso. È un campionato avvincente e ora c’è un’altra sfida con la Juve. Già si guarda avanti, abbiamo una delle squadre più blasonate e di campionesse. Non vediamo l’ora, noi valiamo come squadra e possiamo batterle”.

