Lazio, Mancini ricorda gli inizi con Eriksson: "Pensavo che Cragnotti..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal palco del Teatro Sociale di Trento, durante il Festival dello Sport, Roberto Mancini ha raccontato i suoi inizi di carriera come allenatore, quando lavorava alla Lazio con Sven Goran Eriksson. Di seguito le sue parole: "Ero alla Lazio, stavo facendo il patentino, ero assistente di Eriksson. Lui trovò l'accordo per il giugno successivo come ct dell'Inghilterra. C'è stato un momento in cui una Lazio fortissima non andava bene ed Eriksson fu esonerato. Pensavo che Cragnotti mi potesse dare la squadra, ma chiamò Zoff, giustamente perché era più esperto. Mi chiamò il Leicester e allora decisi di andare a giocare 5 partite con il Leicester bloccando il patentino. Poi mi chiamò la Fiorentina. Problemi di patentino non ne avevo, ma non si poteva avere il doppio tesseramento".

