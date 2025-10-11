Bologna, Castro: "La pressione in attacco mi piace. Immobile è un top e...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha parlato del suo percorso al Bologna e del rapporto con Ciro Immobile, ex capitano della Lazio arrivato in rossoblù quest'estate. In particolare si è espresso sulla concorrenza in attacco del centravanti italiano, che sta rientrando da un infortunio muscolare accusato a inizio stagione. Queste le sue parole: "Immobile? La pressione mi piace ed è un privilegio. Io e lui parliamo tanto, è un top, mi aiuta dentro e fuori dall'area e mi insegna. Tradotto: è uno stimolo".

