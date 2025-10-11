Inzaghi, parla l'agente: "Con la vittoria della Champions non avrebbe lasciato l'Inter"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Sportmediaset, l'agente Federico Pastorello ha raccontato alcuni retroscena dell'ultima sessione di mercato estiva appena conclusa. in particolare ha parlatto del trasferimento di Simone Inzaghi dall'Inter all'Al-Hilal, in Arabia Saudita. Queste le sue parole in merito: "Inzaghi in Arabia? È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose. Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte. L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".

