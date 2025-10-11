DIRETTA | Estonia - Italia 1-3: errore di Donnarumma, segna Sappinen

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45

Le Coq Arena, Tallinn

ESTONIA - ITALIA 0-3 (5' Kean, 38' Retegui, 74' Esposito)

Gattuso, per la sua terza partita da CT, ha scelto una Nazionale decisamente offensiva con Orsolini e Raspadori preferiti a Spinazzola e Cambiaghi. A guidare il 4-4-2 degli azzurri ci sono Kean e Retegui, mentre Barella e Tonali compongono la cerniera in mezzo al campo. Tre calciatori mancini su quattro davanti a capitan Donnarumma: Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra, Bastoni e Calafiori i centrali.

FORMAZIONI UFFICIALI

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. CT: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (62' Cambiaso), Barella, Tonali, Raspadori (62' Spinazzola); Kean (15' Esposito), Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Locatelli, Udogie, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Mancini. CT: Gattuso.

Ammonizioni: 13' Barella (I), 29' Kuusk (E), 41' Palumets (E). Peetson (E), 73' Bastoni (I)

77' Doppio cambio Italia: fuori Retegui per Cristante, dentro Frattesi per Barella. Adesso l'Italia si mette 4-3-3.

76' Errore di Donnarumma: il pallone gli sfugge in una presa che non sembrava complicata, Sappinen sigla il gol della bandiera per l'Estonia.

74' GOOOOOOOLLLLLL! E arriva il terzo gol degli Azzurri! È una rete speciale, la prima di Esposito con la maglia della Nazionale. Di controbalzo, imprendibile per Hein.

73' Ammonito Bastoni che, diffidato, salterà la prossima partita contro Israele.

72' Provvidenziale Peetson, che interviene su Spinazzola, evitando un gol praticamente già fatto. Di gran pregio l'intuizione di Esposito.

70' Saarma in modo irregolare su Esposito che finisce a terra: calcio di punizione in favore dell'Italia.

67' Buona opportunità per Cambiaso che, al centro dell'area, conclude in modo troppp debole all'indirizzo del portiere. Blocca in due tempi Hein.

62' Doppio cambio per l'Italia: dentro Cambiaso e Spinazzola, fuori Orsolini e Raspadori. Ora Gattuso punta sull'equilibrio.

59' Terzo ammonito per l'Estonia: fallo di Peetson su Barella, l'arbitro estrae subito il giallo.

57' Grande occasione per Raspadori, pescato in area di rigore, calcia di sinitro ma viene murato da un ottimo Hein.

56' Retegui recupera un pallone sulla trequarti e punta l'area: conclusione a giro che però finisce troppo alta.

51' L'Italia amministra il doppio vantaggio, cercando qualche sortita offensiva. Per ora nessuna occasione nitida costruita nella ripresa.

48' Il secondo tempo è iniziato con gli stessi 22, anche se c'è da ricordare il cambio dopo appena un quarto d'ora, con Kean costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto è entrato Esposito.

46' Inizia in questo momento la ripresa. Si parte dal 2-0 per la squadra di Gattuso: in gol Kean e Retegui. Gli Azzurri hanno fallito anche un calcio di rigore, sempre con Retegui.

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

45'+4' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Estonia-Italia col risultato di 0-2.

45' Sono quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

41' Anche Palumets finisce sul taccuino dei cattivi

38' GOOOOOOLLLL! Raddoppio dell'Italia: Retegui si fa perdonare l'errore dal dischetto, e mette in porta su assist di Orsolini! Rete convalidata dopo l'ok del VAR!

36' Continua a giocare bene l'Italia dopo aver accarezzato l'idea del doppio vantaggio: il colpo di testa di Calafiori si perde lontano dallo specchio.

34' Esposito viene atterrato da Kuusk: il centrale rischia, poiché già ammonito, ma in quest'occasione non arriva la sanzione.

30' Retegui sbaglia il rigore: il risultato rimane 1-0 per l'Italia. Il portiere intuisce l'angolo e respinge la conclusione dell'ex Atalanta.

29' Calcio di rigore per l'Italia dopo l'intervento irregolare di Kuusk su Retegui. Il centrale si becca il giallo per un battibecco con Tonali.

26' Quando siamo praticamente quasi alla mezz'ora di gioco, si affaccia per la prima volta l'Estonia in area: Tamm commette fallo su Bastoni.

21' Esposito cerca il colpo di testa, Kuusk salva come può. Angolo per l'Italia. Fin qui è un vero e proprio "monologo" da parte degli azzurri: l'azione si conclude con un nuovo corner.

18' Occasione Italia: Retegui calcia al lato dopo una bella combinazione tra Dimarco ed Eposito.

15' Non ce la fa Kean: Gattuso costretto al primo cambio, entra Esposito.

14' Kean rientra in campo zoppicando: rimandata - almeno per il momento - la sostituzione.

13' Prima ammonizione della partita: giallo a Barella.

8' Problema alla caviglia per Kean: staff medico azzurro in campo per accertarsi delle condizioni dell'attaccante. Gattuso manda a riscaldare Esposito.

5' GOOOLLLLLL! Italia in vantaggio: Kean mette la firma sul tabellone del match, concretizzando in rete l'assist di Dimarco.

2' L'Italia inizia subito con determinazione: Retegui prova a coordinarsi in area, devia in fallo laterale la squadra di casa.

1' Fischia l'arbitro, inizia in questo momento Estonia-Italia.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.

Seguono aggiornamenti.