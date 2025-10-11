Estonia-Italia, Gattuso: "Ora ci giochiamo tanto. Ecco la nostra missione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince 3-1 contro l'Estonia, raggiungendo quota 12 in classifica. In gol tutti gli attaccanti: Kean, prima di infortunarsi, poi Retegui e infine Esposito, che mette a segno il suo primo centro in azzurro. A qualche minuto dal triplice fischio, il CT Gattuso è intervenuto ai microfoni della Rai:

"L'importante è creare. Ancora una volta grazie ai ragazzi per la voglia, per l'impegno. Bisogna continuare, mi sembra che proseguiamo sulla strada di quanto facciamo in allenamento. Ora recuperiamo, la nostra storia dice che facciamo sempre fatica la seconda partita. Ci giochiamo tanto, se vinciamo l'Israele sarà fuori dai giochi. E a quel punto magari saremo un po' più tranquilli nel preparare i playoff".

"Noi abbiamo una missione: crescere, partita dopo partita. Dobbiamo migliorare la convinzione. Quando vedo questo spirito qui, sono molto contento. Si può sbagliare qualcosina, ci sta. Dobbiamo accrescere la nostra autostima e provare a far meglio".

"Se non c'era l'incidente di Gigi... insomma, non vedo partite che si possono dominare per 90'. Ci stanno momenti di difficoltà, è motivo di crescita star lì a soffrire. L'abbiamo gestita per tutti i 93' di gioco".

"Condizioni Kean? Ci ho parlato poco. Ha un po' di fastidio alla caviglia. Però è entrato Pio, è andato bene. Speriamo non sia nulla di grave, perché abbiamo bisogno di tutti".

