Albania, vittoria di misura sulla Serbia: Hysaj in campo da titolare
All'Albania basta un gol di Rej Manaj per superare la Serbia in trasferta. Dopo essere andata avanti nel recupero del primo tempo, la selezione di Sylvinho è riuscita a difendere il vantaggio e a portarsi a casa la vittoria, volando al secondo posto del Gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026 con 11 punti. In campo nelle Aquile si è visto anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj, che giocando per intero il suo 93° match in nazionale ha agganciato l'ex biancoceleste Lorik Cana al primo posto per presenze con l'Albania.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.