Lazio | Signori e l'aneddoto su Neymar: "Mi chiamarono per aiutarlo"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua dolorosa vicenda personale, ma anche un curioso aneddoto su Neymar. Beppe Signori si è raccontato in una lunga intervista a Dribbling, sulle frequenze di Rai2. L’ex attaccante della Lazio ha parlato del calvario del processo per calcioscommesse, chiuso con l’assoluzione e la conseguente riabilitazione a livello federale: “Ho un ricordo amaro, di sofferenza per me, per la mia famiglia e per chiunque mi volesse bene. Sono stati dieci anni difficili, anche se ora li racconto con serenità: mi hanno aiutato il mio carattere e la volontà di andare fino in fondo per essere completamente scagionato, senza rimanere nel grigiore di un dubbio”.

L’aneddoto, si diceva, riguarda Neymar e i calci di rigore, che in carriera Signori trasformava partendo da fermo: “Il mio segreto era guardare il ginocchio del portiere. Dopo che lui ne aveva sbagliati due, il suo entourage mi contattò per insegnargli un altro modo di calciarli. I primi tre li ha battuti come me, segnando, però al primo errore è tornato al vecchio modo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.