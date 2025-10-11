DIRETTA | Estonia - Italia 0-1: Gattuso costretto al cambio, entra Esposito
Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45
Le Coq Arena, Tallinn
ESTONIA - ITALIA 0-1 (5' Kean)
Gattuso, per la sua terza partita da CT, ha scelto una Nazionale decisamente offensiva con Orsolini e Raspadori preferiti a Spinazzola e Cambiaghi. A guidare il 4-4-2 degli azzurri ci sono Kean e Retegui, mentre Barella e Tonali compongono la cerniera in mezzo al campo. Tre calciatori mancini su quattro davanti a capitan Donnarumma: Di Lorenzo a destra, Dimarco a sinistra, Bastoni e Calafiori i centrali.
FORMAZIONI UFFICIALI
Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste;Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. CT: Henn.
Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean (15' Esposito), Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. CT: Gattuso.
Ammonizioni: 13' Barella (I)
PRIMO TEMPO
21' Esposito cerca il colpo di testa, Kuusk salva come può. Angolo per l'Italia. Fin qui è un vero e proprio "monologo" da parte degli azzurri: l'azione si conclude con un nuovo corner.
18' Occasione Italia: Retegui calcia al lato dopo una bella combinazione tra Dimarco ed Eposito.
15' Non ce la fa Kean: Gattuso costretto al primo cambio, entra Esposito.
14' Kean rientra in campo zoppicando: rimandata - almeno per il momento - la sostituzione.
13' Prima ammonizione della partita: giallo a Barella.
8' Problema alla caviglia per Kean: staff medico azzurro in campo per accertarsi delle condizioni dell'attaccante. Gattuso manda a riscaldare Esposito.
5' GOOOLLLLLL! Italia in vantaggio: Kean mette la firma sul tabellone del match, concretizzando in rete l'assist di Dimarco.
2' L'Italia inizia subito con determinazione: Retegui prova a coordinarsi in area, devia in fallo laterale la squadra di casa.
1' Fischia l'arbitro, inizia in questo momento Estonia-Italia.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio del match.
Seguono aggiornamenti.