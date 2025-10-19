Lazio, tra Sarri e l'Atalanta regna l'equilibrio: il bilancio dei precedenti

RASSEGNA STAMPA - Equilibrio totale. È riassumibile così il bilancio dei precedenti tra l'Atalanta e Maurizio Sarri che, con quella di giornata, arriverà a quota 20 gare disputate contro la Dea. Si tratta della terza squadra più affrontata in carriera, dopo Verona (22) e Milan (21), contro la quale ha totalizzato 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, oltre a una media di 1,42 punti per gara.

Nella sua prima esperienza sulla panchina della Lazio, Mau ha affrontato sei volte gli orobici, ottenendo 2 successi, due pari e 2 sconfitte negli scontri con Gasperini. Sulla panchina nerazzurra ora c'è Juric, mentre Sarri è tornato in biancoceleste: è tutto pronto per un nuovo capitolo di questa lunga sfida.

