DIRETTA - Atalanta-Lazio, Sarri e un calciatore in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it
19.10.2025 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio pareggia contro l'Atalanta a Bergamo. Nel corso dei 90' - più recupero - non arriva alcun gol: il risultato al triplice fischio è di 0-0. Entrambe le formazioni hanno buone chance di portarsi in vantaggio: la formazione di Juric colpisce anche il palo, ma alla fine alcun calciatore mette la firma sul tabellino del match. Maurizio Sarri e un tesserato biancoceleste interverranno a breve in conferenza stampa: seguilo live su Lalaziosiamonoi.it.
Seguiranno aggiornamenti